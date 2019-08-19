تركيا: مقتل ثلاثة مدنيين جراء الهجوم على قافلتها العسكرية في سوريا

قالت وزارة الدفاع التركية أن قافلة عسكرية تركية تعرضت لهجوم وهي في طريقها إلى أحد مراكز المراقبة في شمال غرب سوريا اليوم الاثنين مضيفة أن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب 12 آخرون في الغارة الجوية.

وقالت الوزارة في بيان أن الهجوم انتهك اتفاقات أنقرة وتعاونها مع روسيا حليف الرئيس السوري بشار الأسد الأقوى.

وأضافت: "أن روسيا أبلغت مسبقًا بشأن القافلة".

