إليسا تعلن اعتزالها الغناء: مجال يشبه المافيا.. وألبومي القادم هو الأخير

أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اعتزالها الغناء بعد طرح ألبومها المقبل.

وعلقت: "أستعد لألبومي الجديد بالكثير من الحب والعاطفة، والسبب هو أنه سيكون الأخير في مسيرتي، وأعلن هذا بقلب حزين، ولكنني على قناعة لأنني لا أستطيع العمل في مجال يشبه المافيا".

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وتطرح إليسا ألبومها بالتزامن مع عيد ميلادها في شهر أكتوبر القادم، ويضم الألبوم 12 أغنية.