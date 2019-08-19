هذا اسفاف وعدم موضوعية يا ابراهيم

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

كثيرون فى الداخل والخارج اشادوا بخطاب الدكتور الاصم فى حفل التوقيع على الاتفاق السياسى والوثيقة الدستورية واعتبروا الامر برمته بداية للخروج بالسودان من نفق الازمة المظلم الى رحاب الحرية والامل والتحول الديموقراطى .

البعض وان قدموا ملاحظات على الاحتفال وحتى على الخطاب نفسه لكنها لم تتجاوز الشكل ولم يتحدث الا قليلون عن المضمون وهم بين من يتصنع الانصاف فى انتقاده واخر كان بعيدا جدا عن الانصاف والعدل وهو يتحامل على خطاب الرجل ويحمله ماليس يحتمل اضف الى ذلك انه يتجاوز الخطاب الى الخطيب ويتحول من التعليق على الكلام الى التعليق على المتكلم ويبتعد اكثر من ذلك عندما يشخصن الموضوع فى ابتعاد كامل عن الموضوعية وخروج عن المتعارف عليه فى تقييم الكلام ونقده مما يعبر عن افلاس وعدم منطق وسقوط مهنى واخلاقى قبل السقوط الموضوعى .

من هؤلاء الذين اشتطوا فى التعليق وابتعدوا عن الانصاف إبراهيم بقال سراج الذى نشرت له صحيفة الصيحة فى عددها امس الاحد مفالا وهو بداية لم يكن موفقا اختياره للعنوان – والجواب يكفيك عنوانو – اذ كتب : التبول والتغوط في المنصة .. خطاب الإصم ..

وهى عبارة غير محترمة ولاتليق بمن يريد انتقاد خطاب والتعليق على كلام فالعبارة المهذبة المحترمة هى مفتاح قبول الكلام.

وقبل ان نورد بعضا من ما انتقده سراج فى خطاب دكتور الاصم لابد ان نشير الى انه اشاد به فى مفتتح مقاله حيث كتب :

نعم كان خطابا رصينا ومرتبا وعباراته جميلة ونعطي الرجل حقه في فن الخطابة والاسلوب والسرد التسلسلي والترتيب والا نكون مكابرين ان لم نقل الحقيقة

وهذه الشهادة منه مقبولة اذ انه لم يغمط الرجل حقه فشكرا له ولكل من انصف الآخرين ، ولكنه وان اختلف فى موضوع الخطاب مع الدكتور ليته لم يشخصن الموضوع عندما قال :

وهذا المستجد السياسي الجديد يفتقر للحصافة السياسية وافتقاره للحصافة السياسية جعله يتبول ويتغوط في المنصة ويسئ للانقاذ التي علمته ويقول ان الانقاذ لم تفعل شي ويكفي ان الانقاذ شيدت جامعة درس فيها الأصم في كردفان وتخرج منها وهي من ثورة الانقاذ ولو كان الأصم شاطرا كما يدعي ويكني بالدكتور وصنعوا منه صنما لكان درس الطب في جامعة الخرطوم ولكان حاز علي نسبة محترمة تدخله جامعة محترمة وليس بالنسبة التي يدرس فيها في اقصي اقاصي الولايات بالتمييز الايجابي والقبول الخاص

هل هذا الا اسفاف فى القول وابتعاد عن الموضوعية ياابراهيم ؟ ما علاقة الموضوع بان الاصم شاطر او بليد ؟ وما دخل الموضوع بدراسته وفى اى جامعة كانت وماهو التصنيف والتقييم لهذه الجامعة ؟ ومن قال لك ان جامعة كردفان دون المستوى ؟ وما المعنى الذى تريد الوصول اليه بقولك ان الرجل يكنى بالدكتور ؟ هل هو ليس دكتور مثلا ؟ وهل تظن ان الناس يعانون من مركب نقص يجعلهم يرون ان الشخص بمجرد حمله صفة دكتور فانهم سيسمعون له لذا اردت تجريد دكتور الاصم من درجة علمية نالها باستحقاق حتى لايقبل الناس كلامه ؟

وقال سراج :

كل الجيل القطيع المغشوش المستخدم كقطيع لتحقيق اغراض واهداف الاصم منهم من تخرج من هذه الجامعات أدرسوا في جامعات شيدتها وبنتها الانقاذ والذين يدرسون الان يدرسون في جامعات انشأتها الانقاذ ،

هذا اسفاف اخر غير مقبول وابتعاد عن الانصاف وكلام لايمكن ان يقول به شخص يحترم نفسه ، فكيف تصف يا ابراهيم هذا الجيل الواعد الذى زلزل عرش الطاغية واطاح به الى مزبلة التاريخ كيف تصفه بالقطيع بينما واقعا هو الذى غير وجه التاريخ وقاد من هم اكبر منه سنا واكثر تجربة قادهم الى صف الثورة الظافرة ، وبهؤلاء الذين تسميهم قطيع انتصر السودان على جلاديه ولصوصه ، ثم كيف تمتن على الاصم وجيله بانهم درسوا فى جامعات شيدتها الانقاذ ؟ وكأنها اذ فعلت لم تقم بجزء من واجبها ، وكأنها بما فعلت تتفضل على هذا الشعب المنهوب المغلوب على امره .

شيئ اخر اشار اليه الرجل همزا وغمزا مع انه فى نفسه ليس عيبا ولا نقصا وهو يوضح مدى سطحية الرجل وعدم اتصافه بالحكمة .

قال : ننتظر حكومة الأصم ليشيد مدرسة واحدة فقط في اسوان اقصد في السودان

واسوان هنا لم ترد صدفة ولا سهوا وانما قصد الاشارة الى اصول الاصم المصرية من جهة امه وهذا لا يعتبر نقصا بتاتا ، ومن فكر كذلك فهو الساقط لا محالة.

دعونا نقرأ معا خطاب دكتور الاصم وكلمات ابراهيم البقال فى التعليق عليه ولكن دعونا قبل ذلك نتمتى على الجميع الابتعاد بخطابنا عن اللغة الغير مهذبة فانها لن تخدم غرضا ابدا.

وربما كانت لنا وقفة مع ابراهيم بقال مرة اخرى والله اعلم