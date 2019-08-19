توقعات بتراجع أسعار السلع الاستهلاكية بانخفاض الدولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت جولة بأسواق الخرطوم عن استقرار أسعار السلع الاستهلاكية بشكل عام، ونفى التجار أن يكون السبب انخفاض الدولار وتأثيره على السوق الداخلي، وتوقعوا أن تشهد الأيام القادمة انخفاضا بعد توقيع الاتفاقية مؤخراً بين المجلس العسكري وقوى التغيير، وأوضح التاجر حسب الرسول أن سعر جوال السكر زنة 50 كيلو بلغ 1550 جنيهاً، و جركانة الزيت 36 رطلاً بلغت 1640 جنيهاً فيما بلغ جوال البصل 2600 جنيه، وكرتونة لبن البدرة 2150 جنيهاً.

أما صابون الغسيل 140 جراماً سعر الكرتونة 230 جنيهاً، أما الكرتونة زنة 170 جراماً بلغت 460 جنيهاً ولفت إلى أن سعر كرتونة الصلصة 12 علبة بلغت 600 جنيه، فيما وصل سعر كرتونة الشعيرية والمكرونة والسكسكانية 400 جنيه، بينما وصل سعر كرتونة العدس 600 جنيه، وجوال الارز 480 جنيه، فيما وصلت كرتونة الشاي1570 جنيهاً، أما رطل البن فوصل 70 جنيهاً ورطل الثوم 50 جنيهاً.

وقال حسب الرسول إن القوة الشرائية يمكن وصفها بالمتوسطة، نافياً أن يكون لانخفاض الدولار من 65 جنيهاً إلى 58 جنيها أثر واضح على الأسعار، حيث ما زالت الأسعار مستقرة، مضيفاً: بالرغم من انخفاض العملة، إلا أن الطلب عليها مازال ضعيفاً وتوقع أن يشهد السوق انخفاضاً تدريجياً خلال المرحلة المقبلة.