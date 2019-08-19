الزكاة تقدم أكثر من مليون جنيه لمتضرري السيول بالنيل الأبيض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف أمين زكاة النيل الأبيض المكلف، نجم الدين نجم الدين عبدالرحمن، أن ديوان الزكاة بالولاية قدم دعماً مقدراً للمتضررين من السيول والأمطار بمحليتي أم رمتة والسلام، بلغ أكثر من مليون جنيه لتوفير المواد الغذائية والإيوائية.

وترأس عبدالرحمن، يوم الأحد، بأمانة زكاة النيل الأبيض، اجتماعاً ضم مديري الإدارات التخطيطية بالولاية، بجانب مديري الزكاة بالمحليات، بغرض الترتيب اللازم لدعم المتضررين جراء السيول والأمطار الغزيرة التي ضربت محليتي السلام وأم رمتة.

وأكد على تقديم المزيد من الدعم والوصول لكل الشرائح الفقيرة والضعيفة من الفقراء والمساكين المتضرين من السيول والأمطار بالولاية من دعم ولائي ومركزي من الأمانة العامة لديوان الزكاة.

وطالب نجم الدين كل العاملين ببذل المزيد من الجهد للوصول لكل الفقراء والمساكين بكل محليات الولاية، وتفقد أحوالهم خلال فترة الخريف القادمة، وتوفير المعلومات الدقيقة والصحيحة حول حجم الأضرار حتي يتسنى للديوان تقديم الدعم اللازم لهم في أسرع وقت ممكن.