خطوات تسريع وتحسين أداء هاتفك الذكي

هناك عدد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لمنح هاتفك القديم زيادة في السرعة، لذا إليكم خمس طرق بسيطة لتعزيز سرعة هاتفك الذكي، نرصدها لك فيما يلي:

1. مسح البيانات المخزنة مؤقتًا

نظام ذاكرة التخزين المؤقت يوفر للجهاز بيانات من الاستخدامات السابقة قبل تنفيذ أى إجراء، وعندما تكون ذاكرة التخزين المؤقت ممتلئة، يتعين على الجهاز فحص الذاكرة بالكامل بحثًا عن البيانات المطلوبة، وهو ما يمكن أن يكون سببا فى بطء الهاتف.

وببساطة، سيكون لمسح المساحة الموجودة فى ذاكرة التخزين المؤقت للهاتف تأثيرًا ملحوظًا على الوقت الذى يستغرقه فتح صفحات الويب وتشغيل التطبيقات والإجراءات الكاملة، ولمسح الـ"كاش" اتبع الخطوات التالية.

هواتف أيفون

لمسح ذاكرة التخزين المؤقت على جهاز iPhone، انتقل إلى الإعدادات، ثم Safari وبعدها اضغط على خيار "محو السجل وبيانات الموقع"، ومنها اختر "محو السجل والبيانات".

هواتف أندرويد

امسح ذاكرة التخزين المؤقت من خلال الانتقال إلى الإعدادات، وبعدها التخزين، ثم تطبيقات أخرى، ابحث عن التطبيق الذى تريد مسحه، واضغط فوقه واختر "مسح ذاكرة التخزين المؤقت".

2. إدارة التطبيقات

إذا لم تتم إدارة تطبيقاتك بشكل فعال، فيمكنها إبطاء أداء هاتفك، لذلك فإن حذف أى تطبيقات غير مستخدمة سيساعد على تحرير الذاكرة، مما يحسن بدوره قوة معالجة جهازك. وبالنسبة للتطبيقات التي يتم تحديثها بانتظام مثل Twitter وFacebook فقد يكون من المفيد حذفها وإعادة تثبيتها بشكل دوري.

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هذا لأنه عندما يتم تحديث التطبيقات، ولا يتم حذف الإصدار السابق، ولكن يتم الكتابة فوقه بواسطة التحديث الجديد، وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدى ذلك إلى زيادة حجم الذاكرة التى يستهلكها التطبيق.

3. حدث هاتفك

إذا كان هاتفك يستخدم نظام تشغيل قديم فيمكنه إبطاء جهازك، وسيؤدى تنفيذ التحديثات الموصى بها بانتظام إلى أن جهازك سوف يعمل دائمًا على أحدث متصفح، مما يؤدي إلى تحسين تجربة التصفح بشكل ملحوظ.

4. تطبيقات تحسين الأداء

هناك العديد من التطبيقات التى يمكنك تنزيلها للمساعدة فى تحسين أداء هاتفك، فتحميل تطبيق مدير المهام على سبيل المثال، يمكن أن يساعدك فى التحكم فى التطبيقات التى يتم تنشيطها كجزء من عملية التمهيد في كل مرة تقوم فيها بتشغيل هاتفك.

وسيؤدى تحديد عدد التطبيقات التى يتم تنشيطها عند بدء التشغيل إلى تقصير مقدار الوقت الذي يستغرقه جهازك حتى يعمل بمجرد تشغيله، ويمكنك أيضًا العثور على تطبيقات تساعد على مسح مساحة ذاكرة التخزين المؤقت.

5. استبدال البطارية

تعمل بطاريات الهواتف الحديثة أكثر من مجرد تشغيل الهاتف، لأنها جزء لا يتجزأ من كيفية عمل الهاتف، لهذا السبب، يمكن أن تتسبب البطارية القديمة أو غير الفعالة فى مشاكل في الأداء ويجب استبدالها لضمان تشغيل الهاتف بأقصى قدر ممكن من الكفاءة.

لمستخدمي الآيفون، يمكن تحديث بطاريتك في متجر أبل، وتختلف العملية بالنسبة لمستخدمي هواتف أندرويد حسب الشركة المصنعة، على الرغم من أن العديد منهم يقدمون خدمات مشابهة.