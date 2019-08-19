ننشر اعترافات الرئيس المخلوع في قضية "غسيل الأموال"

قال الرئيس المخلوع عمر البشير أمام المحكمة التي مثل أمامها اليوم، أن المبالغ التي وجدت بحوزته لا علاقة لها بالدولة، وأن بعضها منحها له الأمير السعودي محمد بن سلمان عبر مكتبه السابق طه عثمان وتبلغ 25 مليون دولار.

وأضاف البشير جميع الأموال بحوزتي سلمتها لنائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دلقو "حميدتي".

واعترف البشير أن بن زايد منحه مليون دولار في ظرف، مضيفا انه لم يصرفه لأنه لا يحب تلك الطريقة ولا يذكر من سلمها.

وتابع: المبلغ هدايا صرفت في أعمال خيرية لا أعرف أوجه صرفها ولا يوجد سجل لتدوين الصرف.

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وأكد أن جميع ممتلكاته منزل بحي كافوري ومزرعة، وشقة أما زوجته فلها قطعتا أرض بكافوري ابتاعت سيارتها وأخذتهما بالمبلغ.

وحددت المحكمة السبت المقبل جلسة لاستئناف محاكمة البشير بعد الاستماع إلى الشهود، كما يواجه البشير تهم حيازة النقد الأجنبي وغسيل الأموال.

يذكر أن السلطات التي داهمت بيض الضيافة عقب سقوط نظام البشير في الحادي عشر من ابريل الماضي، عثرت على 6 مليون يورو و351 ألف دولار و5 مليارات جنيه سوداني.

وأفادت السلطات أنها أودعت الأموال التي ضبطت بمنزل البشير في خزينة البنك المركزي.