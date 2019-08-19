تأجيل محاكمة البشير في قضية "الثراء الحرام"

قضت محكمة الخرطوم، الاثنين، بتأجيل محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى السبت المقبل، في تهم تتعلق بالفساد خلال فترة حكمه التي استمرت 30 عاما.

ووصل الرئيس السابق إلى مقر المحكمة في الخرطوم محاطا بحراسة مشددة، ورصدت كاميرا سكاي نيوز عربية لحظة وصول البشير من سجن كوبر إلى مقر المحكمة في الخرطوم.

وكان علاء الدين عبد الله، وكيل نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، قد قال في يونيو الماضي إن البشير متهم "بحيازة المال الأجنبي واستلام هدايا بصورة غير رسمية".