انهيار عشرات المنازل بالخرطوم بسبب السيول

ضربت سيول هادرة صباح اليوم مدينة الجيلي شمال الخرطوم ما أدى إلى انهيار عدد كبير من المنازل؛ ولجوء سكانها إلى المناطق العالية والطريق الرئيسي. وغمرت المياه المدينة وسط تخوفات من كارثة تودي الى انهيار المنازل بكل احياء المدنية؛ وناشد المواطنون السلطات والمنظمات الطوعية لإنقاذهم.

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