البشير يمثل أمام المحكمة بالخرطوم

مثل الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير اليوم "الاثنين" أمام المحكمة التي عقدت جلستها، فيما منعت السلطات الأمنية الصحفيين والإعلاميين من الدخول إلى قاعة المحاكمة. ووجهت النيابة العام تهم للبشير تتعلق بالفساد منها حيازة النقد الأجنبي بطرق غير مشروعة.

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