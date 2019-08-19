العسكري وقوى التغيير يتفقان على العضو (11) بمجلس السيادة

توافق المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين على اختيار رجاء نيكولا عيسي العضو الـ (١١) لمجلس السيادة.
وإرجاء تشكيل المجلس السيادي لمدة 48 بطلب من قوى الحرية والتغيير لاعتراضها على عدد من مرشحيها.
وأرجا "العسكري" حل مجلسه وإصدار مراسيم دستورية لتعيين رئيس القضاء والنائب العام.
ولدت نيكولا بمدينة أمدرمان وحصلت علي ليسانس حقوق جامعة القاهرة 1980 بتقدير جيد جداً، واجتازت امتحان تنظيم مهنة المحاماة في العام 1981.
عملت نيكولا في وزارة العدل 1982 وتدرجت في الهيكل الوظيفي حتي تم ترقيتها لمستشار عام سنة 2005، وتنقلت بمختلف الإدارات بالوزارة، و بادارات قانونيه في عدة جهات حكومية.
مثلت السودان في عدة لجان وزارية، كما مثلت وزارة العدل في مفوضية مراعاة حقوق غير المسلمين.
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