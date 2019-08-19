تأجيل حل المجلس العسكري وتشكيل السيادي ليومين

أعلن رئيس اللجنة السياسية والناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الإنتقالى الفريق الركن شمس الدين الكباشى ، إرجاء إصدار المرسوم الدستوري الخاص بحل المجلس العسكري الانتقالي وتشكيل مجلس السيادة لمدة (٤٨) ساعة.

وقال أن قوى الحرية والتغيير طلبت التأجيل حتى تتمكن من الوصول لتوافق بين مكوناتها على قائمة مرشحيها الخمسة لمجلس السيادة.

وأكد حرص المجلس العسكري الانتقالي على تطبيق المصفوفة المرفقة مع الإعلان الدستوري والخاصة بتحديد توقيتات تشكيل هياكل السلطة الانتقالية.

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وأشار الفريق الركن شمس الدين كباشى، إلى أن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير عقدا بالقصر الجمهوري اجتماعا مطولا اتسم بروح المسؤولية والشراكة، بحثا خلاله إجراءات تشكيل مجلس السيادة. وقال الفريق كباشي أن الجانبان أكدا التزامهما بتوقيتات تشكيل هياكل السلطة الانتقالية المعلنة حسب ما ورد فى المصفوفة المرفقة مع الوثيقة الدستورية.

وأضاف أن كل طرف سلم أسماء مرشحيه الخمسة لمجلس السيادة و تم التوافق على الشخصية رقم (١١) لعضوية المجلس، موضحا أن قوى الحرية والتغيير تراجعت عن ترشيح بعض الأسماء إلتى كانت قد قدمتها لعضوية مجلس السيادة وطلبت منحها مهلة (٤٨) ساعة لتسليم قائمة مرشحيها النهائية لعضوية مجلس السيادة.