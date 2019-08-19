إنهاء عقد استثمار الشركة العربية بالنيل الأزرق

الخليج 365 :

كشف مدير عام وزارة الزراعة بولاية النيل الأزرق المهندس محمد القرشي، عن إنهاء عقد الشركة العربية بولاية النيل الأزرق، للمساحة البالغة 219 ألف فدان، قال في تصريح لـ(السوداني) إن المساحة التي منحت للشركة العربية لم يتم استغلالها بالشكل المطلوب، وأن المستقل منها لا يتعدى نسبة 20% إلى جانب أنها لم تقدم أي خدمات، وأضاف: الشركة تؤجر من الباطن لأفراد وشركات بأسعار عالية، مؤكداً على تضرر المناطق الغربية لأن أراضيها خصبة ولم تستثمر بالطريقة المطلوبة منذ العام 1992م ، مبيناً أن حكومة الولاية بصدد وضع خطة لإعادة هذا الأمر إلى نصابه، على أن تكون هنالك أراضٍ لدى المواطنين والمستثمر الجاد.

إلى ذلك أكد مصدر رفض ذكر اسمه، إنهاء عقد الشركة العربية ونزع الأراضي بسبب عدم زراعة المساحات المقررة، إلى جانب أن الشركة تؤجر المساحات للمزارعين من الباطن برفع مبلغ الإيجار من 150 ألف إلى 400ألف جنيه بالمشروع لمساحة ألف فدان، بينما لم يدفع إيجار الأرض لولاية النيل الأزرق.

وقال المزارع بولاية النيل الأزرق عبود ناصر، إن عقد الشركة العربية انتهى منذ العام 2014م ، وتم التجديد لها في العام 2015م لفترة 5 أعوام تحت المراقبة بشرط تقديم خدمات في المنطقة، وأن تستثمر كل المساحات التي منحت لها، وعدم الإيجار بالباطن لأي جهة، منوهاً إلى أن فترة المراقبة لا تتجاوز الثلاثة أعوام وفي حال عدم التزامها يتم السحب، مبيناً أن الشركة لم توف بما يليها من شروط، أهمها تنفيذ طريق أقدي الدمازين، أضاف: هنالك نفرة من المزارعين لصيانة الطريق، داعياً إلى توزيع هذه الأراضي على المزارعين خصوصاً الذين كانت تتبع لهم تلك الأراضي، إلى جانب الأراضي الواقعة في مناطق (بك, قلي, أقدي, رورو, القربيت) وهذه المناطق لها الأولوية في توزيع تلك الأراضي، إضافة إلى توزيع أجزاء منها على مستثمرين حتى يساهموا في زيادة الرقعة الزراعية، وتعمير المنطقة خاصة تشييد الطرق.