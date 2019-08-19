موسى فكي: قرار وشيك برفع تعليق عضوية السودان…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي عن عودة وشيكة للسودان إلى مؤسسات وأنشطة الاتحاد الأفريقي عقب التوقيع على وثائق الفترة الانتقالية التي تؤسس للحكم المدني بالبلاد.

وقال فكي في تصريحاتٍ لصحيفة السوداني الصادرة اليوم”الأثنين” إنّ مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي سيجتمع في غضون الأيام القليلة القادمة لبحث التطورات في السودان واتخاذ قرار برفع تعليق عضوية السودان وعودته لبيته الأفريقي.

وأكّد دعم وإساند الأفارقة للتوافق الذي تمّ بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

وأشار إلى أنّهم سيقفون مع السودان حتى يتمّ تنفيذ الاتفاق. المادة السابقة الحكومة الانتقالية الجديدة .. أولوية البرنامج أم الواقع؟ المقالة القادمة الكباشي: ارجاء تشكيل المجلس السيادي 48 ساعة…

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