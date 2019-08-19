جهة مجهولة تقتحم سوق العملات وتتسبب في ارتفاع الدولار

التاريخ: 19-أغسطس-2019 فى : أخبار 15 مشاهدة شهدت العملات الأجنبية بالسوق الموازي بالخرطوم أمس, ارتفاعاً مفاجئاً بعد تسجيلها عقب توقيع اتفاق المرحلة الانتقالية انخفاضاً كبيراً. Advertisements وقال تجار بالسوق بحسب صحيفة الأخبار ان تجار مجهولين بالنسبة لهم انتشروا في السوق واشتروا كميات كبيرة من الدولار والريال السعودي والقطري, المر الذي تسبب في ارتفاع الأسعار, حيث بلغ سعر الدولار “62” جنيهاً بدلاً عن “58” جنيهاً ليوم السبت, فيما بلغ سعر الريال السعودي “16” جنيهاً مقارنة بـ “15” جنيهاً ليوم السبت. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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