جهة مجهولة تقتحم سوق العملات وتتسبب في ارتفاع الدولار

التاريخ: 19-أغسطس-2019
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شهدت العملات الأجنبية بالسوق الموازي بالخرطوم أمس, ارتفاعاً مفاجئاً بعد تسجيلها عقب توقيع اتفاق المرحلة الانتقالية انخفاضاً كبيراً.
وقال تجار بالسوق بحسب صحيفة الأخبار ان تجار مجهولين بالنسبة لهم انتشروا في السوق واشتروا كميات كبيرة من الدولار والريال السعودي والقطري, المر الذي تسبب في ارتفاع الأسعار, حيث بلغ سعر الدولار “62” جنيهاً بدلاً عن “58” جنيهاً ليوم السبت, فيما بلغ سعر الريال السعودي “16” جنيهاً مقارنة بـ “15” جنيهاً ليوم السبت.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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