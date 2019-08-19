التاريخ: 19-أغسطس-2019
8 مشاهدة
خطت قوى الحرية والتغيير موثقاً ” لحماية الفترة الإنتقالية والديموقراطية ” ، يقضي بمناهضة الانقلابات وكافة أنواع الحكم الديكتاتوري والعسكري ، وأحتوى العهد الذي تلاه مولانا إسماعيل التاج ، على 8 بنود ، تمثل القيم العليا للثورة السودانية ” السلام ، العدالة ، والمساواة ” .
وينص العهد على حماية الديموقراطية ومنع البلاد من الارتداد للأنظمة الشمولية ، والعمل على رعاية الفترة الانتقالية ، ومناهضة الأنظمة الديكتاتورية والانقلابية ز
وبحسب صحيفة آخر لحظة ، طالب العهد باستخدام الوسائل المدنية السلمية في مناهضة الديكتاتورية وفي مقدمتها الوسائل السلمية والعصيان المدني والاضراب السياسي المفتوح .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر وثيقة لحماية الدولة المدنية من الانقلابات العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.