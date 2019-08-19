وثيقة لحماية الدولة المدنية من الانقلابات العسكرية

خطت قوى الحرية والتغيير موثقاً ” لحماية الفترة الإنتقالية والديموقراطية ” ، يقضي بمناهضة الانقلابات وكافة أنواع الحكم الديكتاتوري والعسكري ، وأحتوى العهد الذي تلاه مولانا إسماعيل التاج ، على 8 بنود ، تمثل القيم العليا للثورة السودانية ” السلام ، العدالة ، والمساواة ” .

وينص العهد على حماية الديموقراطية ومنع البلاد من الارتداد للأنظمة الشمولية ، والعمل على رعاية الفترة الانتقالية ، ومناهضة الأنظمة الديكتاتورية والانقلابية ز

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وبحسب صحيفة آخر لحظة ، طالب العهد باستخدام الوسائل المدنية السلمية في مناهضة الديكتاتورية وفي مقدمتها الوسائل السلمية والعصيان المدني والاضراب السياسي المفتوح .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )