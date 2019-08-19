عرمان: التوقيع على (الدستورية|) انتصار للشعب على فاشية الانقاذ

التاريخ: 19-أغسطس-2019
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قال القيادي بالجبهة الثورية ياسر عرمان ان التوقيع على الوثائق الانتقالية خطوة مهمة تدخل البلاد في مربع جديد.
وذكر عرمان انه يجب استكمال الثورة بسلام وبالمواطنة وبحقوق النساء والشباب, وبحسب صحيفة الانتباهة أضاف قائلاً: “الجبهة الثورية ترى ان تكون في سلم الاولويات وان السودان بحاجة الآن لمشروع وطني جديد, كما انه بحاجة الى جيش واحد مهني ويعكس التركيبة والتنوع للجميع, وليس الى خمسة جيوش كما هو الحال حالياً.
واكد عرمان ان يوم التوقيع على الإعلان الدستوري يمثل انتصار الشعب على فاشية الانقاذ.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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