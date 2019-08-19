تجمع المهنيين: عهدنا مع الحكومة إعلان الحرية والتغيير

التاريخ: 19-أغسطس-2019
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قال الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين مولانا اسماعيل التاج, إن العهد مع الحكومة الجديدة هو إعلان الحرية والتغيير وتحقيق العدالة للشهداء وأسر الضحايا.
وذكر ان التوقيع على وثائق المرحلة الانتقالية يعتبر يوماً تاريخياً والبلاد تخطو نحو المدنية بفضل تضحيات الشهداء.
ونبه التاج بحسب صحيفة الانتباهة الى انهم يعولون على قدرة الشعب في مراقبة الحكومة الجديدة ومتابعتها وبمزيد من إصرار الشعب تستطيع الحكومة ان تمضي للأمام.
واقر التاج بوجود تحديات تواجه الحكومة منها الحرب والسلام, عودة النازحين واللاجئين, المسألة الأمنية ومسألة التحدي الاقتصادي, وهناك تحدي الخدمات الصحية والتعليمية, وأضاف لا بد من اصلاح عدلي ومؤسسي في النيابة العامة والسلطة القضائية والأجهزة الشرطية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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