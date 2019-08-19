السيرة الذاتية لمرشح التغيير في السيادي صديق تاور…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اختارت قوى التغيير البرفيسور صديق تاور كافي لتولي منصب في المجلس السيادي الذي يدير البلاد خلال الفترة الانتقالية ويعمل صديق تاور الذي رشحته قوى الإجماع الوطني أستاذًا جامعيًا.

سيرة ذاتية

هو أحد أبناء النوبة وقيادي سابق في حزب البعث، ولد بجنوب كردفان وواجه انتقادات بسبب ارتباطه بحزب يدعو للقومية العربية على عكس الهوية النوبية.

تقلد شقيقاه جلال وعفاف تاور مناصب وزارية سابقا في حكومة الإنقاذ.

هو أكاديمي متخصص في شؤون البيئة، وعمل مستشارا علميا بولاية جنوب كردفان، بالإضافة إلى عمله أستاذا للفيزياء بجامعة النيلين وجامعات سودانية أخرى.

صديق تاور كافي معروف في دوائر الفيزياء الأكاديمية وله إسهام علمي في مجاله، لكن لم تقف إسهاماته العلمية في تخصصه العلمي بل امتدت بحوثه في المجالات الحقوقية والبيئية وقضايا الحرب والسلام حيث كان يدافع بمقالاته وأراءه عن السلام في كردفان.

ولد في مدينة كادوقلي بولاية جنوب كردفان، عام 1959. وانتمى إلى حزب البعث العربي الاشتراكي، وهو عضو قيادته القطرية. عمل بروفسور تاور في الجامعات السودانية والسعودية، ونال درجة الدكتوراه في الفيزياء من جامعة الخرطوم، وهو عضو «معهد الفيزياء الدولي» ببريطانيا، وزميل مجموعة الفيزياء البيولوجية بجامعة «ليدن» الهولندية. أعد عشرات المواصفات القياسية لهيئة المواصفات السودانية، وشارك في إعداد الخريطة الاستثمارية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأبيض، وقدّم أوراقاً علمية متخصصة في كثير من المؤتمرات العلمية الدولية والمحلية، وشارك في حملات توعية بالمناطق المستضيفة للتعدين التقليدي. ناشط في مجالات قضايا السلام والوحدة الوطنية والبيئة والتعليم العالي، إلى جانب التزامه بكتابة سياسية راتبة في كثير من الصحف المحلية والعالمية. نشرت له عدة دراسات سياسية، من بينها «الواقع والوقائع وتأثير التعدين على البيئات المحلية، حقوق المجتمعات المستضيفة للنشاط التعديني»، وشارك في تنظيم كثير من الأنشطة في مجالات وقف الحرب وإحلال السلام في جبال النوبة والنيل الأزرق.