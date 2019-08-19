التغيير: ترفض ترشيح طه عثمان للمجلس السيادي…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رفضت مكونات بقوى الحرية والتغيير، اختيار طه عثمان إسحاق مرشحاً لتجمع المهنيين في المجلس السيادي، ووصفت الخطوة بأنها ردة ونقض لوعد قطعه التجمع لكافة الأجسام المكونة له ولجماهير الشعب السوداني بعدم ترشيح عضويته لأي منصب في الفترة الانتقالية.

وأعلن تجمع المهندسين الطبيين السودانيين في بيان أمس، رفضه لوجود أي ممثل لمنسوبي “تجمع المهنيين” ضمن أعضاء “السيادي”، ووصف الخطوة بأنها ردة عن اتفاق مسبق بين مكونات التجمع. وقال البيان: “من خلال متابعاتنا الدقيقة تبين لنا بما لا يدع مجالاً للشك بأن تجمع المهنيين على وشك ارتكاب تجاوز مؤسسي ينسف تماماً ما تم التوافق عليه والتعاهد على مواثيقه”. ودعا بقية الأجسام المكونة لتجمع المهنيين والموقعة على إعلان الحرية والتغيير لرفض ما وصفه بالسلوك الرجعي.