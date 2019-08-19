الحركة الشعبية جناح عقار: دعوات الثورة لإسقاط الحكومة الجديدة امر ولى...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قَالَت الحركة الشعبية – شمال بقيادة مالك عقار، إنّ دعوات العُنف والتصعيد وإخراج الشارع التي تنادي بها “الجبهة الثورية” لإسقاط الحكومة الانتقالية الجديدة أمرٌ ولى وقته وما عاد يتماشى ورغبات الشعب السوداني في الخرطوم ومناطق الحرب ومُعسكرات النازحين واللاجئين.

وقال الناطق باسم الحركة مبارك أردول إنّ الاتفاق الذي تم بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري قُدِّمت لأجله التضحيات والقرابين، وأضاف بأنّهم في الحركة الشعبية يدعمون ما يتّفق عليه حلفاؤهم بـ”الحرية والتغيير”، ونوّه إلى أنّهم يسعون الى السلام، وقد تحقّقت أهدافها في الحُرية والسّلام والعَدالة، وقال: “اتفاق أمس الأول كان محطة مُهمّة في طريقنا نحو الهدف الذي نُريد تحقيقه، وقد وجّهنا كَوادرنا في الخرطوم بالمُشاركة في الاحتفال وأصدرنا في وقتٍ سابقٍ بياناً رحّبنا خلاله بترشيح د. عبد الله حمدوك”.