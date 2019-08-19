شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصف القيادي بقِوى إعلان والحرية والتغيير خالد عمر يوسف “سلك”، عدم مُشاركة “الجبهة الثورية” في حفل التوقيع النهائي على وثائق الفترة الانتقالية، بأنّه أمرٌ مُحزنٌ، وكشف عمر أنّ “الحرية والتغيير” سَتسعى خلال الأيام المُقبلة لإجراء مزيدٍ من المُشاورات والمُفاوضات مع “الجبهة الثورية” من أجل التّوصُّل الى حل نهائي يدفع بعملية السلام للأمام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قيادي بالتغيير: نسعى لمزيد من المشاورات مع الجبهة الثورية في الايام... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.