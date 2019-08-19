الصفعة الاشد ايلاما للسعودية حتى الان.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فى عملية دقيقة ومحكمة بالغة الاتقان استهدف اليمنيون مصفاة الشيبة للبترول التى تقع فى عمق الاراضى السعودية وتتبع لشركة ارامكو ، وقد اعتبرت العملية تطورا نوعيا غير مسبوق فى اطار الرد اليمنى المشروع على جرائم العدوان المتواصلة منذ شن الحرب السعودية الصهيوامريكية على هذا الشعب فى اواخر مارس للعام ٢٠١٥

عملية مصفاة الشيبة التى نفذت يوم السبت تعتبر أكبر هجمة واسعة تستهدف العمق السعودي وذلك لاستخدام 10 طائرات مسيرة فى هذه العملية هذا بخصوص عدد الطائرات وبميزان الجغرافيا تعتبر هامة ونوعية فالمصفاة اولا بعيدة عن اقرب نقطة للحدود اليمنية بمسافة ١١٠٠ كيلو متر وثانيا هى قريبة جدا من دولة الامارات مما يجعلها انذارا حقيقيا للامارتيين وهى بالتالى اهم وابلغ من استهداف الدمام الذى جرى الشهر الماضى .

المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قال في تصريح صحفى إن سلاح الجو المُسير نفذ أكبر عملية هجومية على العمق السعودي منذ بدء العدوان على اليمن موضحا ان عشر طائرات مسيرة استهدفت حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو شرقي المملكة واصفا العملية بانها تأتى فى اطار تثبيت سياسة توازن الردع .

وأضاف العميد سريع : “حقل ومصفاة الشيبة يضم أكبر مخزون استراتيجي في المملكة ويتسع لأكثر من مليار برميل”.

وهدد سريع السعودية قائلاً: “نعد النظام السعودي وقوى العدوان بعمليات أكبر وأوسع إذا استمروا فى عدوانهم … بنك أهداف القوات المسلحة يتسع يوما بعد آخر والعمليات القادمة ستكون أشد إيلاما على العدو”.

وتابع سريع: “نجدد الدعوة لكل الشركات والمدنيين بالابتعاد الكامل عن كل المواقع والأهداف الحيوية بالمملكة لأنها أصبحت أهدافا مشروعة ويمكن ضربها في أي وقت”.

انه تطور هام وجديد فى الرد اليمنى على العدوان الظالم الذى يستهدفه واخطر مافيه استهدافه عصب الاقتصاد السعودى وهى اشد الصفعات ايلاما حتى الان والقادم اعظم فى ظل التطورات المتسارعة والخبرات الجديدة والمفاجآت التى يكشف عنها اليمنيون كل فترة.