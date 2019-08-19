مهمة عاجلة يلزم ان تنجزها حكومة الثورة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

انتصرت ثورة الشعب السودانى العظيمة وأطاحت بالطاغية الذى عاث فى البلاد فسادا فبدد المال العام ومكن ذويه من مقدرات البلد وحمى المفسدين بل وصل به الاستبداد الى قتل ابناء السودان فى كثير من المناطق ، وبحمد الله انتصرت الثورة وشهد العالم ظهر السبت التوقيع النهائى على الاتفاق السياسى والوثيقة الدستورية بحضور اقليمى ودولى وابتهاج كثير من السودانيين بهذا التحول ، ومع التوقيع على الاتفاق ودخول البلد عهدا جديدا واطلاق صافرة قطار الحكم المدنى وتشييع الحكم العسكرى المستبد الذى شكلته الانقاذ تشييعه الى مثواه الاخير واستعداد الكل للانطلاق نحو العمل بعد ان أنجزت الثورة هدفها وخلصت السودان من هذا العنت الكبير الذى كان يرزح تحته.

الان وقد تحقق الانتصار فان اهم مايلزم العمل عليه هو ارساء دولة المساواة والقانون والابتعاد عن السياسات التى تفرق ابناء السودان ولابد من الاشارة بشكل اساسى هنا الى ان اول مايمكن ان يفت فى عضد الثورة ويحول بين الناس وبين الخروج بالبلد من ازماتها الكبيرة هذا العائق يتمثل فى العمل وفق سياسة المحاور وان نرهن انفسنا ومواقفنا وعلاقتنا مع الاخرين لنزاعاتهم وخلافاتهم وصراعاتهم ، ولابد ان يعى الجميع (شعبا وحكومة) ان الواجب هو الوقوف على مستوى واحد من جميع المتصارعين وطالما اننا لم ندخل كوسطاء او دخلنا ولم نفلح فعلينا ان نتعامل معهم جميعا بدرجة واحدة فلا نساند قطر مثلا فى صراعها مع اشقائها وبالذات الرباعى الذى يقاطعها وايضا لانقف ضد قطر فى تحالف مع اعدائها ولا نسمح لجهة – أيا كاتت – ان تجرنا الى الصراع او تفرض علينا رؤيتها ، ولابد من الاشارة الى موقف اخر غير مسؤول وقع فيه النظام البائد ولابد ان تقوم الثورة بتغييره لانه لايتفق مع سياسة عدم الانضمام لمحور ضد محور ويتنافى مع الدولة الحرة الديموقراطية الا وهو انخراط جيشنا ضمن تحالف العدوان فى اليمن ووجود جنود من الدعم السريع فى ليبيا للقتال الى جانب الجنرال حفتر وهذا امر غير مقبول ولابد من ارجاع جندنا من اليمن وليبيا لان هذا ضار بنا وبوحدتنا الوطنية ويخالف ما تبنته ثورة ديسمبر المجيدة من الوقوف على الحياد فى صراعات الاخوة والجيران ولكن الشي الغريب ان احد قيادات الحرية والتغيير قال نفس العبارات التى ظل يرددها من قبل الطاغية المقبور من السودان يقف الى جانب السعودية فى صد العدوان عنها مع ان السعودية هى المعتدية التى تخالف بشنها الحرب على المدنيين قواعد القاتون الدولى وتطعن العدالة والانسانية .

هذا القيادى فى الحرية والتغيير بقوله هذا انما يخالف الراى السائد من تجنب الاصطفاف وسياسة المحاور وغير بعيد عن هذا قول عضو المجلس العسكرى المرشح لعضوية المجلس السيادى الفريق صلاح الذى قال ان وجود ايران على البحر الأحمر يشكل تهديدا للامن الاستراتيجى السودانى ناسيا او متناسيا ان التاريخ لم يسجل عدوانا ايرانيا على جهة ما وفى نفس الوقت فان البحر الاحمر كممر مائى دولى مهم تتواجد فيه اسرائيل وهى اس البلاء واساسه وفيه الاساطيل الامريكية والاوروبية الداعمة جميعها للعدوان السعودى على اليمن والمساندة بالمطلق للعدوان الاسرائيلى المستمر على الشعب الفلسطينى فى انتهاك صارخ لامن المنطقة والعالم ، وكلام ممثل الحرية والتغيير يتوافق مع قول كل من البرهان وحميدتى فى تأكيدهما دعم السعودية فى حربها على اليمن بل ويتماهى مع الطاغية المعزول ونظامه البائد فى زجه البلد باتون صراعات ليست فقط لاتلزمنا بل لابد من الوقوف بوجهها والاعتراض عليها لذا يلزم ان تضطلع حكومة الثورة بهذة المهمة قبل غيرها.