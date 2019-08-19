خبير إقتصادي : إصلاح الاقتصاد مرهون بزيادة الإنتاج والإنتاجية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
رهن الخبير الاقتصادي د. ياسر عليان، أمر تحقيق الإصلاح الاقتصادي بزيادة الإنتاج والإنتاجية، ثم إحكام التنسيق والمراقبة والمتابعة والمحاسبة في كل مؤسسات الدولة، وقال في حديثه لـ(السوداني) إن الاستقرار الاقتصادي يتطلب أولاً تحقيق استقرار سياسي وأمني بالبلاد، وأحسب أن التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية قفزة كبيرة في الاتجاه الصحيح، وأضاف: لا بد من الإسراع في إكمال تكوين المجلسين السيادي والوزراء، لأن عليهما مهاماً ومسؤوليات كبيرة وشاقة، وتابع المسؤولية التنفيذية نعول عليها كثيراً وهي ستكون تحت عيون الجماهير، داعياً إلى اتباع برامج وخطط للإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى أن السودان يمتاز بثروات متعددة كماً ونوعاً، وبقليل من الاهتمام بالخطط والبرامج المدروسة، يمكن تحقيق النهضة الاقتصادية.
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