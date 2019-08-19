إنفراج في ضخ البنزين والجازولين

الخليج 365 :

كشفت جولة لـ(السوداني) في عدد من محطات الوقود، عن حدوث انفراج كبير في البنزين والجازولين مقارنة بفترة العيد.، وأرجع عدد من العاملين فى محطات الوقود الانفراج إلى وصول كميات من الوقود خلال الأيام الماضية حيث شهدت محطات وقود خلال فترة العيد اصطفاف عشرات السيارات للحصول على الوقود، وتوقع عدد من أصحاب محطات الوقود تحسن موقف الوقود، بعد تشكيل الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة. وقال الموظف بإحدى المحطات خالد عمر، إن هناك وفرة حالياً فى الوقود، داعياً لاستمرار إمداد المحطات بالوقود لتلافي ظاهرة الصفوف. وأعرب مواطنون عن أملهم في توفير المشتقات النفطية خاصة بعد دخول البلاد مرحلة الحكم المدني. وأكد المواطن محمد أحمد علي، أن ظاهرة الاصطفاف في محطات الوقود وأمام المخابز أرهقت المواطنين كثيراً، داعياً إلى الحكومة المقبلة وضع معالجات لمشكلات الوقود والنقود والخبز، على رأس الأولويات لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

ويشار إلى أن الاستهلاك اليومي للخرطوم من الجازولين يتراوح ما بين 1500-1700 طن متري، ولكن الاستهلاك يتضاعف أثناء الأزمات.