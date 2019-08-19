أنغيلا ميركل: ألمانيا مستعدة لتبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عبرت المستشارة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الأحد، عن استعداد ألمانيا لكل تبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كاشفة أنها ستلتقي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساء يوم الأربعاء.

نقلت وكالة “رويترز” عن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الأحد قولها إنها ستلتقي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساء يوم الأربعاء المقبل للتباحث حول خروج بريطانيا المرتقب من الاتحاد الأوروبي.

وعبرت ميركل عن استعداد برلين أيضا لأي تبعات لهذا الخروج.

وقالت ميركل خلال اجتماع بمقر المستشارية “مستعدون لأي نتيجة، ونستطيع قول ذلك، حتى لو تم دون اتفاق. لكن في كل الأحوال سأسعى لإيجاد حلول حتى اليوم الأخير للمفاوضات”.

وأضافت “أعتقد أن الخروج باتفاق هو الأفضل دائما… وإذا لم يكن ذلك متاحا، سنكون مستعدين للبديل أيضا”.

وقالت الوكالة إن جونسون يسعى لإقناع زعماء الاتحاد باستئناف المحادثات حول الانسحاب أو تحمل نتيجة خروج ثاني أكبر دولة عضو في الاتحاد في 31 أكتوبر/ تشرين الأول دون اتفاق يخفف الصدمة الاقتصادية.