بعد تأجيلها بسبب الأمطار..المريخ في ضيافة أهلي مروي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

سيكون ملعب”المدينة الرياضية” بكريمة في الرابعة والربع من عصر اليوم”الأثنين” مسرحًا لمواجهة ساخنة تجمع بين الأهلي مروي والمريخ الخرطوم ضمن المرحلة الأولى من منافسة الدوري الممتاز للنسخة الـ”25″.

وتسبّبت الأمطار التي شهدتها المدينة عصر”الأحد” إلى اتخاذ قرارًا بتأجيل المواجهة لمدة”24″ ساعة لصعوبة اللعب في الأرضية التي غمرتها المياه.

ويبحث”الأحمر” عن انطلاقة مثالية تعلن جاهزيته وتحديه مبكرًا للمحافظة على لقب الدوري بعدما حاز عليه في الموسم الماضي بدون هزيمة.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة إبراهيم حسين على تقديم فريقه أفضل أداء وتأكيد الاستعداد الأمثّل للمواجهة المصيرية التي تنتظر الفريق على الصعيد الأفريقي.

وسيستقبل المريخ بعد أسبوعٍ من الآن نظيره شبيبة القبائل الجزائري ضمن مرحلة الإياب من تمهيدي أبطال أفريقيا.

وسيكون الفريق في هذه المواجهة مطالبًا بالفوز بهدفين على الأقل لضمان استمراره في المنافسة القارية.

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ويعوّل المدرب الشهير بـ”الديسكو” على خبرة نجومه في انطلاقة قوية تدعم الفريق محليًا قبل التحدي الأفريقي.

ومن المنتظر أنّ يعتمد على عناصر ما بين الخبرة والشباب لحسم اللقاء لصالحهم وحصد أوّل ثلاث نقاط.

ومن المحتمل أنّ يدفع الجهاز الفني بتوليفة تغلب عليها العناصر البديلة لجهة أنّ الوقت بات يقترب من مواجهة الفريق أمام شبيبة القبائل الجزائري في البطولة الأفريقية.

وربما يدخل الجهاز الفني في حسابات خلال جولة اليوم اللاعب سيف تيري الذي عاد للمشاركة في التدريبات بصورة طبيعية.

وسيكون كلاً من محمد عبد الرحمن، ضياء الدين محجوب، التكّت، نيسلون لازيجا خارج الحسابات اليوم لأسبابٍ مختلفة.

على الجانب الآخر، يسعى أهلي مروي لمسح الصورة المهزوزة التي ظهر بها في الموسم الماضي عندما كان قريبًا من وداع منافسة الدوري الممتاز.

واستعان أهلي مروي بالمدرب القدير فاروق جبرة من أجل تقديم خبرته لكي يكون ممثل المدينة في أفضل حالٍ بمنافسة الممتاز.