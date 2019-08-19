الشيوعي: (مطبات)ونصوص (ملغومة) في الوثيقة الدستورية

قال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي عبد الفتاح بيضاب ان ثمة مطبات يمكن ان تظهر مع بداية الفترة الانتقالية جراء ما عده نصوصاً ملغومة في متن الوثيقة الدستورية.

وذكر بيضاب كما اوردت صحيفة الانتباهة ان الوثيقة نصت على الغاء العمل بدستور سنة 2005م وتظل القوانين الصادرة بموجبه سارية المفعول ما لم تعدل او تلغى, وهو نص لم يحدد آلية التعديل والإلغاء ولا مداه الزمني.

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واعتبرت الوثقية المراسيم الصادرة منذ “11” أبريل 2019م سارية المفعول ما لم تعدل أو تلغى.

ويقول بيضاب ان الملاحظة هنا كانما وقعت قوى الحرية والتغيير على الوثيقة منذ “11” أبريل المجلس العسكري, وبالتالي تتحمل معه مسؤولية اية خروق ومجازر اثناء هذه الفترة بما فيها فض الاعتصام.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)