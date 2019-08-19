اعتراضات الترشح تضرب تجمع المهنيين

التاريخ: 19-أغسطس-2019 فى : أخبار 16 مشاهدة Advertisements تصدت نقابات وتجمعات مهنية وانتقدت بيانات تهديدية لترشيح عضو بتجمع المهنيين لعضوية المجلس السيادي. وبحسب صحيفة الانتباهة اعتبرت خمس نقابات داحل التجمع ترشيح طه عثمان عضو التفاوض نكوصاً عن الاتفاق بعدم المشاركة في هياكل الحكومة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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