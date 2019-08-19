ترقب واسع لأولى جلسات المعزول

التاريخ: 19-أغسطس-2019 فى : أخبار 10 مشاهدة تترقب الأوساط المختلفة عقد أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير بالخرطوم اليوم. Advertisements وتنعقد الجلسة بمعهد التدريب القضائي, وانفردت صحيفة الانتباهة في وقت سابق بنقل جلسات المحاكمة من محكمة الأراضي بضاحية الديم الى المعهد القضائي. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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