شبكة الصحفيين تعلن رفضها لترشح المحامي طه عثمان للمجلس السيادي

التاريخ: 19-أغسطس-2019
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أعلنت شبكة الصحفيين السودانيين رفضها لاختيار عضو تجمع المهنيين طه عثمان لعضوية مجلس السيادة, واعتبرته نقضا لمواثيق العمل المشترك التي توثقت عليها مكونات التجمع بعد المشاركة في المجلس السيادي ومجلس الوزراء, وقالت الشبكة في بيان لها بحسب صحيفة الجريدة التي تلقت نسخة من البيان بان تمرير هذا الاختيار سيدعوها لمراجعة موقفها من التجمع كمؤسسة ومن قوى الحرية والتغيير كتحالف.
وكشفت عن توجهها لعقد اجتماعات مع مختلف اجسام التجمع لبحث مواقفها من هذا التجاوز واتخاذ موقف موحد وحاسم يتسق مع ما تم التعاهد عليه, وانتقدت الشبكة امتناع المخولين بالتفاوض من قبل تجمع المهنيين عن الرد كتابة على استجلاء ما تمت مخاطبتهم به.
ووصفت الشبكة طريقة ادارة ملف الترشيحات بالملتبسة وقالت ان المحاصصات تخالف الروح التي ارستها الثورة المجيدة بادبياتها الباذخة في الايثار والبذل غير منتظر الثواب والاجر.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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