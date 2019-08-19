الحكومة اليمنية تدعو لاجتماع في الرياض لبحث الأوضاع حول عدن

دعت الحكومة ، الأحد، وزرائها إلى للقاء تشاوري في الرياض اليوم الإثنين للوقوف على المستجدات الأخيرة في عدن.

ووفقا لوثيقة صادرة عن رئاسة الوزراء، دعت الحكومة اعضاءها إلى الحضور للاجتماع الاستثنائي في مقر السفارة اليمنية في الرياض الساعة السابعة اليوم الاثنين.