دعت الحكومة ، الأحد، وزرائها إلى للقاء تشاوري في الرياض اليوم الإثنين للوقوف على المستجدات الأخيرة في عدن.
ووفقا لوثيقة صادرة عن رئاسة الوزراء، دعت الحكومة اعضاءها إلى الحضور للاجتماع الاستثنائي في مقر السفارة اليمنية في الرياض الساعة السابعة اليوم الاثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة اليمنية تدعو لاجتماع في الرياض لبحث الأوضاع حول عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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