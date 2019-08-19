لطفي شطارة : لم يعد بمقدور أي جهة تجاوز عودة دولة الجنوب

قال عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، الأحد، "ما يجري في الجنوب هو نتيجة تراكم المظالم وتجاهل الحقوق والاستخفاف بإرادة الناس".

وأضاف شطارة في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "اليوم وبعد تأسيس الانتقالي أصبح العمل السياسي مؤسسي غير عشوائي،وقيادة لها تأثير عسكري وسياسي وشعبي".

ومضى" ولهذا توسعت العلاقات الخارجية وازداد التلاحم على الأرض".

واختتم "ولم يعد بمقدور أي جهة تجاوز عودة دولة الجنوب".