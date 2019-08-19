الحرس الرئاسي يبعث طاقم حماية لاديس ابابا لمرافقة عبد الله حمدوك الى الخرطوم

يصل الي العاصمة السودانية الخرطوم عصر يوم الاثنين د. عبد الله حمدوك المرشح من قبل قوى الحرية والتغيير لتولى رئاسة الوزراء للفترة الانتقالية ؛ حمدوك الذي شهد مساء الأحد حفل تكريم نظمته البعثة السودانية بأديس أبابا بحضور وزير الخارجية الاثيوبي وعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي.

وبحسب صحفي سوداني مقيم بأديس أبابا، خصصت السلطات الاثيوبية لدكتور حمدوك موكب تأمين رئاسي فيما ابتعتث إدارة الحرس الرئاسي بالخرطوم طاقم حماية وصل اديس ابابا لمرافقة د. عبد الله حمدوك الى الخرطوم عصر يوم الإثنين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)