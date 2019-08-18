أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً اليوم بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اطمأن خلاله على صحته إثر العارض الصحي الذي ألم به، متمنياً له دوام الصحة والعافية.
ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، أعرب أمير الكويت عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية الطيبة، سائلاً الله أن يحفظه ولا يريه أي مكروه.
يشار إلى أن أمير الكويت الشيخ صباح تعرض أمس الأحد لوعكة صحية، وأكد الديوان الأميري أنه تعافى منها وهو في حالة صحية جيدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان يجري اتصالاً هاتفياً للاطمئنان على صحة أمير الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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