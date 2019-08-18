من السعودية إلى الصومال.. مؤامرات النظام القطرى لا تنتهي (فيديو)



وأوضح تقرير بثته فضائية "قطر مباشر"، أن مؤامرات الحمدين ضد

ولفت التقرير إلى أن مؤامرات النظام القطري تكررت في البحرين أيضا، مع انطلاق شرارة ما يسمى بالربيع العربي في عام 2011، حيث كشفت العديد من المكالمات المُسربة تآمر رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم ضد أمن البحرين، من خلال التواصل مع قيادات جماعة الوفاق البحرينية المدعومة من حكومة الملالي الإيرانية.

وأردف:"مؤخرا تكشفت مؤامرة جديدة للحمدين، لكن هذه المرة كانت في الصومال، من خلال تفجير ميناء بوصاصو في شهر مايو الماضي، من أجل ضرب مصالح الإمارات الاستراتيجية هناك، لتتكشف هذه المؤامرة في تسجيل صوتي مُسرب لسفير الحمدين بالصومال وأحد المقربين من نظام تميم بن حمد". وأردف:"مؤخرا تكشفت مؤامرة جديدة للحمدين، لكن هذه المرة كانت في الصومال، من خلال تفجير ميناء بوصاصو في شهر مايو الماضي، من أجل ضرب مصالح الإمارات الاستراتيجية هناك، لتتكشف هذه المؤامرة في تسجيل صوتي مُسرب لسفير الحمدين بالصومال وأحد المقربين من نظام تميم بن حمد". ولفت التقرير إلى أن مؤامرات النظام القطري تكررت في البحرين أيضا، مع انطلاق شرارة ما يسمى بالربيع العربي في عام 2011، حيث كشفت العديد من المكالمات المُسربة تآمر رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم ضد أمن البحرين، من خلال التواصل مع قيادات جماعة الوفاق البحرينية المدعومة من حكومة الملالي الإيرانية. وأوضح تقرير بثته فضائية "قطر مباشر"، أن مؤامرات الحمدين ضد السعودية تكشفت في عام 2003، عندما تآمر حاكم قطر السابق حمد بن خليفة مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، من أجل اغتيال الملك عبد الله بن عبد العزيز، وإدخال المملكة في نفق مظلم من الفوضى، لكن الأجهزة الأمنية تمكنت من إفشال ذلك المخطط. مؤامرات عديدة تستهدف أمن الدول الشقيقة واستقرارها، ضمن مخطط تخريبي يعكس المزيد من المكائد التي يحيكها النظام القطري، انطلاقا من أحقاده الدفينة تجاه دول المنطقة، لتتكشف هذه المؤامرات في العديد من الأحداث، بدءًا من مؤامرة اغتيال العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبدالعزيز، وصولا إلى استهداف الصومال وتفجير مناطقها الحيوية.

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