ميركل: مستعدون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى مهما كانت النتيجة

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأحد، إنها ستلتقى مع رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، مساء يوم الأربعاء، لتبحث معه خروج بريطانيا المرتقب من الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن برلين مستعدة أيضا لأى تبعات لهذا الخروج.
ويسعى جونسون لإقناع زعماء الاتحاد باستئناف المحادثات حول الانسحاب أو تحمل نتيجة خروج ثانى أكبر دولة عضو فى الاتحاد فى 31 أكتوبر تشرين الأول دون اتفاق يخفف الصدمة الاقتصادية.
وقالت ميركل خلال اجتماع بمقر المستشارية "مستعدون لأى نتيجة، ونستطيع قول ذلك، حتى لو تم دون اتفاق. لكن فى كل الأحوال سأسعى لإيجاد حلول حتى اليوم الأخير للمفاوضات".
وأضافت "أعتقد أن الخروج باتفاق هو الأفضل دائما... وإذا لم يكن ذلك متاحا، سنكون مستعدين للبديل أيضا".
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