موقع أمريكي يكشف تفاصيل الصفعة التي وجهها مؤسس الفيسبوك لـ”ابن سلمان” ويحذره

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال موقع “ميديوم” الأمريكي، إنه في الأول من أغسطس/ آب الجاري، وكجزء من عملية إزالة أوسع نطاقا تقوم بها شركة “فيسبوك”، تمت إزالة 387 حسابا لأشخاص مرتبطين بالحكومة السعودية أداروا شبكة من الحسابات والصفحات المزيفة على فيسبوك للترويج لدعاية الدولة ومهاجمة الخصوم في المنطقة.

وأضاف الموقع الأمريكي أن هذه الحسابات نشرت محتوى يهدف إلى مهاجمة العائلة الحاكمة في قطر، وتقويض سلطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والترويج للروايات المعادية لإيران في المنطقة العربية.

ففي إعلانها، ذكرت فيسبوك: “عادة ينشر مديرو الصفحات وأصحاب الحسابات باللغة العربية أمورا تتعلق بالأخبار الإقليمية والقضايا السياسية، بما في ذلك موضوعات مثل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وخطته للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي “رؤية 2030″، ونجاحات القوات المسلحة السعودية، لا سيما في النزاع في اليمن. كما شاركوا في كثير من الأحيان في انتقاد الدول المجاورة بما في ذلك إيران وقطر وتركيا، وشككوا في مصداقية شبكة أخبار الجزيرة ومنظمة العفو الدولية”.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن هذه ليست أول حملة تأثيرية لها روابط مع الحكومة السعودية. إذ قام “بيلينكات”، وهو موقع استقصائي مستقل، بالتحقيق في عمليات التواصل الاجتماعي التي أجراها سعود القحطاني، مستشار ولي العهد السعودي. ومع ذلك، فإن هذه هي المرة الأولى التي تعزو فيها فيسبوك النشاط على منصتها مباشرة إلى أشخاص لديهم صلات بالحكومة السعودية.