علا الفارس حرقت دم النظام السعودي بعد هذه الكلمة فأطلق ذبابه للخوض في عرضها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شنت كتائب الذباب الإلكتروني السعودي هجوما غير مسبوق على الإعلامية الأردنية علا الفارس، التي انتقلت للعمل بقنوات الجزيرة مؤخرا بسبب كلمة لها في وصف قطر بحفل عام في الدوحة.

وبحسب المقطع الذي نشره ناشطون قطريون ظهرت “الفارس” في كلمة لها بحفل في الدوحة، تشيد بقطر وتتوجه بالشكر للقيادة القطرية.وقالت الإعلامية الأردنية:” الشكر الأكبر لقطر وقيادة قطر والشعب القطري والمقيمين على أرض قطر”

وتابعت:”شكرا لأنها أثبتت للعالم بأن مع كل أزمة هناك فرصة، فرصة لإثبات الذات وتذليل كل الصعوبات، إن شاء الله إلى المزيد والمزيد من النجاحات”

وأظهرت التعليقات على كلمة علا الفارس، هجوم بذيء وغير مسبوق على الإعلامية الأردنية من قبل كتائب الذباب السعودي التي اتهمتها بأنها تبيع نفسها لمن يدفع أكثر.

وسبق أن علقت الإعلامية الأردنية علا الفارس على قرار الملك عبدالله الثاني، بإعادة العلاقات كاملة مع قطر وإصداره مرسوما ملكيا، بالموافقة على تسمية الأمين العام لوزارة الخارجية زيد اللوزي سفيرا للمملكة لدى قطر، بعد عامين على خفض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.

وفي تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) علقت الفارس على قرار تبادل السفراء بين الأردن وقطر، قائلة: “أشرقت وأنورت”.

وأثار تعليق الإعلامية الأردنية جنون كتائب الذباب الإلكتروني التابعة للسعودية والإمارات، ليشنوا عليها هجوما كبيرا في التعليقات متهمين إياها بخيانة السعودية ومحاباة قطر عقب مغادرتها قنوات “إم بي سي” السعودية والعمل في شبكة الجزيرة القطرية.

وتلقت الإعلامية الأردنية، عاصفة من هجوم واتهامات بالخيانة، خلال الفترة الماضية، من جانب مغردين سعوديين، بعد تقديمها لبرنامج تلفزيوني جديد لصالح شبكة “بي إن” القطرية، وذلك بعد استقالتها من شبكة “إم بي سي” السعودية.

يذكر أن علا الفارس أعلنت في شهر فبراير أنها تقدمت باستقالتها من شبكة “إم بي سي” السعودية، بعد تعاون استمر 15 عاما.

وقالت علا الفارس في بيان لها عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “عاهدت نفسي أن يكون عام 2019 عام عودةٍ تليق بحجم الغياب… وكما أقول كعادتي: أغيب لأعود أقوى… وأتوارى ليشتد الاشتياق انتظروني”.