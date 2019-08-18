بولعويدات يقود هجوم الهلال أمام الوصل الإماراتي

الخليج 365 : شارك المهاجم الجزائري بصفوف نادي الهلال السوداني، محمد الهادي بولعويدات بفاعلية كبيرة في التحضيرات الأخيرة للفريق في دبي إستعدادا لمواجهة فريق الوصل مساء الثلاثاء المقبل. وتُعد مواجهة الوصل الإماراتي هي الأولى رسمياً لبولعويدات بشعار الهلال بعد أن إكتملت رسمياً كافة ترتيبات إنتقاله لكشوفات نادي الهلال، وسيشارك بولعويدات مع الأزرق في البطولة الأفريقية في الدور الأول حال تخطي الهلال فريق ريون سبورت الرواندي. المادة السابقة على ذمة متعاملين في أسواق العملات : الأسعار لم يطرأ عليها تغيير كبير المقالة القادمة جامعة الدول العربية تهنئ السودان على توقيع “الإعلان الدستوري”

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