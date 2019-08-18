على ذمة متعاملين في أسواق العملات : الأسعار لم يطرأ عليها تغيير كبير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال متعاملون مع الأسواق الموازية إن “أسعار العملات لم يطرأ عليها تغيير كبير عقب التوقيع على الوثيقة الدستورية”

وأكدوا أن اسعار شراء وبيع الدولار ظلت ثابتة منذ فترة ما قبل عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح عدد منهم تحدث لـ (باج نيوز) إن أسعار شراء الدولار عبر النقد سجل ٦٣ جنيهاً بينما بلغ ٦٤ ج مقارنة ب ٦٥ و٦٦ قبل عطلة العيد.

ونوهوا إلى أن الأسعار عبر الإجراءات المصرفية تراوحت بين ٦٧.٥ و٦٨.٥ جنيه للبيع والشراء على التوالي.

وبلغت أسعار شراء الدرهم الإماراتي عبر الإجراءات المصرفية ٢٠.١٠ج وعبر النقد ١٩ ج.

ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير أمس (السبت) على الوثيقة الدستورية للمرحلة الانتقالية.

واتفق الطرفين على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهراً يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.

ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل ، عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.