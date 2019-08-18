إيطاليا ترحيب بالتوقيع النهائي وتعلن دعمها للسودان…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعلنت إيطاليا ترحيبها بالتوقيع النهائي لاتفاق الترتيبات الانتقالية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، واشارت السفارة الايطالية في بيان صحفي الى ان توقيع الاتفاق يمثل لحظة تاريخية تمهد الطريق للتحول الديمقراطي وتوفر فرصة مناسبة للاستجابة لتطلعات الشعب السوداني في مستقبل يسوده السلام والرخاء معلنة دعمها للسودان في مسيرة التحول الديمقراطي. المادة السابقة اليوم العاشر.. بقلم عبداللطيف البوني المقالة القادمة خسائر فادحة في الزراعة والثروة الحيوانية بالنيل الابيض….

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