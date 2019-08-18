الأمين العام للجامعة العربية يهنئ السودان بتوقيع وثائق المرحلةالانتقالية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
وجه السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية التهنئة إلى شعب السودان وقيادته ومؤسساته بمناسبة التوقيع على وثائق المرحلة الانتقالية في الاحتفالية التي أقيمت بالخرطوم يوم أمس السبت. وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط كان قد كلف وفداً رفيع المستوى برئاسة السفير خليل الذوادي الأمين العام المساعد للشئون العربية والأمن القومي بالمشاركة في الاحتفالية والتوقيع كشاهد على وثائق المرحلة الانتقالية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.
وأضاف المصدر أن أبو الغيط، الذي كان قد زار السودان يوم 16 يونيو الماضي، يعتزم القيام بزيارة ثانية قريباً إلى الخرطوم اتصالا بالدور الذي تنوي الجامعة العربية الاضطلاع به قبل المرحلة المقبلة دعماً للاستقرار والتنمية في السودان ومساندته في كل ما من شأنه أن يساهم في استكمال المرحلة الانتقالية.
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