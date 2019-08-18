عاشت منطقة تنقسي الجزيرة الوادعة التي ترقد بدعة على ضفة النيل شمالي السودان، صباح الاربعاء جريمة قتل بشعة لم يعرف مثلها مجتمع القرية الحالمة من قبل، بحسب ما نقلت “أخبار الخليج 365”.
وتعود تفاصيل الحادثة الاليمة إلى إقدام شاب على طعن ابنة خاله لرفضها للزواج منه، وتركها تسبح في دمائها وقد فارقت الحياة، وعندما تدخلت شقيقتها تم ضربها بفأس كان يحملها مع مدية تسببت في جرح غائر نقلت على اثره المستشفى في حالة حرجة.
وكان المتهم الذي يعد من العائلة، قد إستغل غياب والد ووالدة الفتاة واقتحم المنزل ودخل عليها أثناء تجهيزها لوجبة الإفطار وعاجلها بطعنة في نحرها فسقطت مغشياً عليها داخل المطبخ سابحة في دمائها، ثم أردفها بأخرى في بطنها بعد أن رآها تتحرك، وقام بعدها بتسليم نفسه للشرطة.
وعُرف جد الأسرة التي تعود أصولها إلى منطقة ” لتي” شرق الدبة، بالسماحة والمروءة منذ أن استقروا ” بعقبة سلب” في أطراف تنقسي.
وتركت الحادثة أثرا حزيناً وبالغاً في اوساط مجتمع القرية المُسالم، وخاصة جيران المغدورة التي شهدوا لها بحسن الخلق والاخلاق.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل مؤلمة لجريمة قتل بشعة تهز أركان منطقة تنقسي الجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.