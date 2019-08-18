عبر رواد مواقع التواصل عن اعجابهم بالأغنية التي قدمها الفنان الشاب احمد قرقوري متناولاً عبرها مجزرة اعتصام القيادة التي راح ضحيتها عدد من الشهداء ويقول مطلعها: اه يا اخوي دم الشهيد بي كم.. ولا السؤال ممنوع Advertisements دم الشهيد ما راح.. لسة القلب موجوع ووصف العديد من المتابعين الأغنية بالعمل الجميل والمرتب آخذين على الفنان تأخره في إنتاجها وتقديمها خلال أيام الحادثة حيث قال معلق:(عمل جميل بس متأخر شويه ح يقولو كده@@ في راي أنا عمل جميل الرسالة وصلت) وقال آخر:(برغم الرسالة متأخرة يا قرقوري إلا شغل مرتب جداً والقائم علي أمر نشر الفديو كليب كان بالإمكان أفضل مما كان. كان يكون فل إتش دي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: شهداء فض الاعتصام يشفعون للفنان قرقوري الوصول المتأخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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