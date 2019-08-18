استئناف محاكمة الرئيس المخلوع "البشير" غداً "الاثنين"

تُعقد غداً “الاثنين” وسط إجراءات أمنية مُشددة الجلسة الثانية لمحاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير في الدّعوى الجنائية ضده وفقاً لتُهم تحت طائلة مواد حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام ومُخالفة الطوارئ، بجانب حيازة نقد سُوداني يتجاوز المبلغ المسموح به. وعثر بمنزل البشير عقب سقوط حكمه على مبلغ “7” ملايين يورو و”350″ ألف دولار ومبلغ خمسة مليون جنيه سوداني. وعلم “باج نيوز” من مصادر موثوقة أن جلسة محاكمة الرئيس المعزول ستعقد في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمعهد التدريب القضائي بضاحية أركويت شرقي العاصمة الخرطوم . وكانت أول جلسة لمُحاكمة الرئيس المعزول نهاية شهر يوليو الماضي لكن تم تأجيلها لعدم حضور المتهم “البشير” لدواعٍ أمنية وحددت جلسة أخرى أمس “السبت” السابع عشر من اغسطس الجاري تم تأجيلها مرة أخرى ليوم غد “الاثنين” الموافق التاسع عشر من الشهر.

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