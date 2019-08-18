تشاد تعلن حالة الطوارئ في شرق البلاد

أعلن الرئيس التشادي إدريس ديبي حالة الطوارئ في ولايتين شرق البلاد اليوم الأحد، بعد اشتباكات عنيفة بين جماعات عرقية خلفت عشرات القتلى في وقت سابق من الشهر الحالي.
وستُفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في منطقتي سيلا وكواداي حيث قتل 50 شخصاً منذ 9 أغسطس الجاري، في اقتتال بين رعاة ماشية ومزارعين بحسب ما قال مكتب الرئيس.
وصرح ديبي أثناء رحلة إلى سيلا "من الآن فصاعداً، سننشر قوات عسكرية ستضمن أمن السكان في المنطقة"، وأضاف "يجب أن ننزع أسلحة جميع المدنيين".
وتشهد مناطق شرق تشاد أعمال عنف بين رعاة الجمال الرحّل، العديد منهم من عرقية زاغاوا التي يتحدر منها الرئيس، والمزارعين من عرقية كواديان، وأسهم الجفاف والنمو السكاني في تفاقم النزاع.
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