أول تعليق من السيسي على فوز مصر ببطولة كأس العالم للناشئين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منتخب مصر لكرة اليد بعد فوزه بلقب بطولة كأس العالم للناشئين.

وأشاد الرئيس المصري بالأداء البطولي الرجولي لجميع أعضاء المنتخب طوال مراحل البطولة، وكذلك القيادة المميزة للجهاز الفني، ليصبحوا نموذجا يحتذي به لقوة العزيمة والإصرار وتحقيق الانتصارات. بحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ).

وكتب ناشئو مصر التاريخ، بتحقيق لقب كأس العالم للناشئين تحت 19 عاما، المقامة في مقدونيا على حساب ألمانيا.

وفاز منتخب مصر على ألمانيا بنتيجة 32 مقابل 28 في المباراة النهائية، ليحقق الفراعنة بطولة العالم لأول مرة في تاريخ اليد المصرية.

ونجح الفراعنة في إنهاء الشوط الأول، متقدمين بنتيجة 19 هدفا مقابل 13، قبل حسم اللقاء.

الرباعي أحمد هشام “دودو”، ووليد حسن قداح، وعبد الرحمن حميد، وياسر كتب تاريخا رائعا، حيث أنه قبل عدة أسابيع توج الرباعي مع منتخب مصر للشباب ببرونزية بطولة العالم.

وعاد الرباعي إلى مصر للانضمام إلى بعثة منتخب الناشئين ليساهموا في إنجاز تاريخي وهو التتويج ببطولة العالم.