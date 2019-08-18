فرنسا تتعهد باستقبال 40 مهاجرا بـ “أذرع مفتوحة”من السفينة العالقة أمام الشواطئ الإيطالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعهدت فرنسا، اليوم الأحد، باستقبال 40 مهاجراً من أصل 107 يتواجدون على سفينة “أوبن آرمز/ أذرع مفتوحة” الإنسانية، والعالقة منذ نحو أسبوعين قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، بسبب رفض السلطات الإيطالية السماح لها بالرسو وإنزال المهاجرين.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية في بيان رسمي إن “التنسيق بين الدول المتضامنة مع بعضها والتي تعهدت باستقبال المهاجرين ما زال قائماً، ولهذا السبب قررت فرنسا الالتزام بتعهدها واستقبال 40 مهاجراً “.

وتابعت “يجب على هؤلاء المهاجرين أن يكونوا فعلاً بحاجة لحماية أي أن يستوفوا الشروط للحصول على صفة لاجئ ولهذا السبب سوف نرسل مهمةً تابعةً للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين إلى إسبانيا في حال رست السفينة هناك”.

يذكر أن الحكومة الأسبانية عرضت في وقت سابق من اليوم الأحد استقبال السفينة في ميناء “الجزيرة الخضراء”، جنوبي البلاد، إلا أن متحدث باسم المنظمة قال في تصريح إن هذا العرض غير قابل للتنفيذ لأن هناك حالة طوارئ إنسانية عاجلة على متن السفينة، ولن يستطيع الإبحار بالمهاجرين لمدة 6 أيام، وهو الوقت اللازم للوصول إلى الميناء الأسباني.

ورفضت الحكومة الإيطالية استقبال المهاجرين نظراً لسياسة وزير الداخلية ماتيو سالفيني الصارمة بهذا الشأن، لكنها عادت ووافقت أمس السبت على استقبال 27 قاصراً يتواجدون من دون أهلهم.

ومن المنتظر أن يستقبل عدد من الدول الأوروبية باقي المهاجرين الذين ما زالوا على متن السفينة التي أنقذتهم من الغرق خلال محاولتهم عبور المتوسط.

سبوتنيك